«Оптимист» и «Мавр» на связи: МТС разогнала мобильный интернет для жителей еще шести садоводств Иркутского района

МТС сообщает о покрытии высокоскоростным мобильным интернетом садоводств Иркутского района. К дачному сезону компания установила базовые станции 4G для жителей шести СНТ и ДНТ, расположенных вдоль тракта на Мельничную падь и Байкальскому тракту.

Покрытие сети четвертого поколения появилось в СНТ «Оптимист», «Мавр», «Березка» и «Академсад» по тракту на Мельничную падь, а также в садоводствах на 27-ом км Байкальского тракта – «Жемчужина» и «Ангарский берег».

Скорость интернета позволяет владельцам загородных соток, в свободное от огорода время, смотреть любимые кино и сериалы, лайфхаки для садоводов, обмениваться тяжелыми мультимедиа, играть в онлайн-игры, решать насущные вопросы, в частности пользоваться сервисами видеосвязи, skype, а также госуслугами, обучающими программами, и всегда оставаться на связи с родными и близкими.

С начала года МТС к дачному сезону уже запустила высокоскоростной мобильный интернет в тридцати садоводствах по Байкальскому, Голоустненскому Плишкинскому, Александровскому трактах, а также в СНТ Ангарска.

«Максимальное покрытие высокоскоростным интернетом в пригородах Иркутска – одна из наших приоритетных задач. С начала года мы планомерно закрываем «белые» пятна в садоводствах Иркутского района, чтобы во время дачного сезона владельцам загородного жилья были доступны все сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе. Это напрямую влияет на качество пребывания и является основой для развития комфортной инфраструктуры в садоводствах. В ближайших планах запуск интернета четвертого поколения еще в нескольких СНТ по тракту на Мельничную падь, таких, как «Колобок», «Изумрудный», «Кедр», «Изумруд» и других», – комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.