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Число предложений удаленной работы выросло на 78% в Иркутской области

Аналитики hh.ru сравнили (исследование есть у SIA.RU) предложения удаленной работы в Иркутской области, размещенные в период с января по май текущего и прошлого года, и выяснили, каким специалистам работодатели стали чаще предлагать «удаленку», а для кого, наоборот, выбор таких предложений сократился.

С начала года работодатели разместили более 1,4 тысяч предложений о работе с удаленным графиком, доступных соискателям из Иркутской области, при этом их объем увеличился по сравнению с прошлым годом на 78%. 

Данные аналитики говорят о том, что в этом году наибольший выбор удаленной работы есть у специалистов по продажам (46% от всех предложений «удаленки» в регионе, +300% вакансий к прошлому году). При этом, сфера продаж впереди остальных по абсолютным показателям, именно здесь зафиксирован самый большой прирост числа дистанционных вакансий год к году.

Профсфера ИТ по количеству вакансий в режиме дистанционной занятости переместились с первого на второе место (25% от всех удаленных вакансий в области, +21% год к году).

При этом, если оценивать, где объем вакансий с удаленной формой занятости вырос за год заметнее всего, впереди снова окажется сфера продаж (+300%). Также выросло количество вакансий с «удаленкой» в профсфере административный персонал (+65%), в производстве (+48%), HR-направлении (+45%) и в сфере развлечений и медиа (+37%).

Наоборот, уменьшился выбор дистанционной работы у специалистов по консультированию (-65%), бухгалтеров (-24%) и специалистов по строительству и недвижимости (-21%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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