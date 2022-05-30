Лавров опроверг слухи о болезни Путина

Об этом глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью французскому телеканалу TF1.

Фото МИД РФ

Зарубежная журналистка рассказала Лаврову о том, что в Европе ходят слухи о болезни российского президента.

«Президент Путин ежедневно появляется на публике. Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления. Не думаю, что вменяемые люди могут увидеть в этом человеке признаки какого-то недуга или недомогания. Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи вопреки повседневным возможностям убедиться в том, кто и как выглядит», – ответил глава МИД.