Вице-президент ЛУКОЙЛа предложил снизить добычу нефти в России на 20–30%

В статье РБК совладелец и вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун предлагает на фоне обсуждения эмбарго на российскую нефть в Евросоюзе снизить ее добычу до 7–8 млн барр. в сутки.

«Зачем России обеспечивать добычу 10 млн барр. нефти в день? Если мы сможем эффективно потребить и экспортировать 7–8 млн без потерь для бюджета государства, внутреннего потребления и обеспечения импорта», — написал Федун.

Он предложил вернуться к дискуссии, которая была накануне заключения соглашения крупнейшими мировыми производителями о сдерживании добычи — ОПЕК+. «Что лучше — продавать десять баррелей сырца по $50 или семь, но по $80? Так и теперь. Нужно ли стараться сохранить объемы докризисного экспорта, соглашаясь на 30-, а порой и на 40-процентные дисконты?» — отметил топ-менеджер. По его словам, покупатели под разговоры о нефтяном эмбарго будут стараться «институционализировать» эти скидки с помощью инструментов тарифного регулирования.

По последним данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) Минэнерго, в марте 2022 года среднесуточная добыча нефти в России составляла 1,506 млн т (примерно 11,4 млн барр.). С тех пор ЦДУ ТЭК не публикует данные по добыче нефти. С мая квота России в рамках сделки ОПЕК+ составляет 10,549 млн барр. в сутки. Цена нефти марки Brent в пятницу, 27 мая, составила $116,8 за баррель.