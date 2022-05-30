Трети россиян сбережений хватит больше чем на полгода

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, по итогам 20 недели (16 – 22 мая) увеличилась доля россиян, которым хватит сбережений более чем на полгода (25% – 6-12 месяцев; 11% – 12 месяцев и более).

Также третью неделю подряд растёт число тех, кто хранит сбережения не только в рублях. Аналитики считают, что такая тактика может привести к снижению потребительской активности.

Вместе с тем растет количество тех, кто не имеет сбережений. За неделю их доля увеличилась с 44% до 47%.