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Трети россиян сбережений хватит больше чем на полгода

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, по итогам 20 недели (16 – 22 мая) увеличилась доля россиян, которым хватит сбережений более чем на полгода (25% – 6-12 месяцев; 11% – 12 месяцев и более).

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Также третью неделю подряд растёт число тех, кто хранит сбережения не только в рублях. Аналитики считают, что такая тактика может привести к снижению потребительской активности.

Вместе с тем растет количество тех, кто не имеет сбережений. За неделю их доля увеличилась с 44% до 47%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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