На 30 мая в Иркутской области горят 12 105 га леса

Возгорания зафиксировали в 8 районах: Братском, Зиминском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Ольхонском, Усольском, Усть-Илимском, Усть-Удинском. Пять из которых локализованы на площади 9961 га, рассказали SIA.RU в ГУ МЧС Иркутской области.

По данным космического мониторинга, в минувшие сутки в зоне задымления от лесных пожаров находились 17 населенных пунктов в Балаганском, Нукутском, Тайшетском, Усть-Удинском районах. Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не зафиксировано.