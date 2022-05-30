Почему новостройки никто не покупает

После обвала льготной ипотеки в 2022 году девелоперы ждут депозитных денег, которые вкладчики должны снять в начале лета.

По данным Росреестра, в апреле продажи новостроек рухнули. По словам опрошенных экспертов, такая же картина сохраняется в мае. Льготная ипотека не смогла простимулировать спрос, несмотря на снижение ставки по ней до 9%, рассказали Forbes участники рынка.

По оценке бюро кредитных историй «Эквифакс», только 13% заемщиков в апреле воспользовались уже одобренной ипотекой — это самое низкое значение за год. Опрошенные эксперты рынка полагают, что люди не готовы сейчас брать на себя значительную кредитную нагрузку, поэтому поддержать спрос на новостройки могут разве что те, у кого в июне закончится срок банковских вкладов, сделанных под высокие мартовские проценты.

Покупатель не звонит

Спроса в мае нет не только на уровне продаж, но также и на уровне броней и звонков, говорят опрошенные участники рынка. «В первой половине месяца заключались в основном те сделки, которые были начаты еще в апреле», — отмечает управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. «Броней и активных сделок мы не фиксируем», — добавляет руководитель направления по работе с новостройками сети офисов «Миэль» Марина Шадрунова.

Ипотека не сработала

С 1 мая ставка по субсидированной ипотеке была снижена до 9%, но в мае это не подстегнуло спрос на новостройки. По данным сервиса Dataflat, количество продаж новостроек в последние 11 рабочих дней апреля и первые 11 рабочих дней мая практически идентично — 221 против 228.

«Этот механизм (льготная ипотека. — Forbes), который, по задумке властей, должен был стимулировать рынок недвижимости, в определенный момент даже помешал. За месяц с небольшим ставка по льготной ипотеке была скорректирована дважды: в конце марта власти повысили ее до 12%, а в конце апреля — снизили до 9%. Поэтому ряд клиентов решили отложить сделки, ожидая дальнейшего уменьшения процентов», — сетует Коркка из «Метриум». 26 мая ЦБ снизил ключевую ставку до 11%.

«Люди заняли выжидательную позицию», — добавляет коммерческий директор, партнер Est-a-Tet Владимир Моребис. «Либо условия (льготной ипотеки. — Forbes) недостаточно «вкусные», либо пугает риск крупных покупок в неопределенных политико-экономических условиях», — рассуждает маркетолог ГК «Бэсткон» Сергей Ковалев.

В ожидании денег

Надежды на восстановление спроса многие участники рынка связывают с деньгами, которые в марте отправились на депозиты под высокие проценты: самые короткие из депозитов были трехмесячными, поэтому уже в июне владельцев этих денег ждут на рынке недвижимости.

«По нашим оценкам около 70-80% людей с размером вклада, который соизмерим со стоимостью квартиры, придут на рынок недвижимости», — надеется основатель компании SOLDapp Николай Шуклин — правда, по его мнению, большинство этих людей пойдут на вторичный рынок, а не за новостройками. Несколько опрошенных экспертов тоже сделали оговорки, что у покупателей растет интерес к покупке вторички в ущерб новостройкам, но пока это только зарождающаяся тенденция.