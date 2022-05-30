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Криптовалюту могут разрешить во внешнеторговых операциях

Блокчейн все еще вызывает у бизнесменов много вопросов, сообщают «Ведомости».

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) могут разрешить использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Такие поправки содержатся в доработанной Минфином версии его законопроекта «О цифровых валютах», который затрагивает регулирование крипторынка.

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Законопроект все еще запрещает использовать криптовалюты как средство платежа на территории России, но разрешает операции с покупкой и продажей в виде инвестиции через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию. Она будет проводиться как операторами (криптобиржи) при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета.

Новая версия документа тем не менее делает оговорку: с использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы» юрлица и ИП смогут оплачивать свои внешнеторговые контракты, в частности платить за товары, работы, услуги, интеллектуальную деятельность и т. д.

Актуальная версия документа Минфина учитывает замечания Минэкономразвития, МВД, Минцифры, ФНС, Росфинмониторинга и Центра национальных проектов Аналитического центра при правительстве. При этом с ЦБ законопроект не согласовывался в связи с его отрицательной позицией по данной законодательной инициативе на этапе разработки концепции, говорится в письме вице-премьера Дмитрия Чернышенко на имя премьер-министра Михаила Мишустина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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