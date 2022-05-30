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52 человека заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

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Общее число больных с начала пандемии – 293 933.

Лидер по заражениям Иркутск – 22 случая, второе место за Ангарском (+12), третье делят Братск и Иркутский район с четырьмя заболевшими. Заболеваемость в остальных населенных пунктах Приангарья не превышает двух случаев за день.

В больницах региона остаются 338 человек, выздоровели – 38, умер от вируса один человек.

Напомним, что недавно в Иркутской области отменили масочный режим, тем не менее, прививочная компания в регионе продолжается. Ранее масочный режим отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Первым в Иркутской области ограничительную меру снял мэр Саянска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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