Названы самые курящие профессии

31 мая отмечается Всемирный день без табака.

Заядлые курильщики сегодня чаще всего встречаются среди курьеров: из них курят 45% мужчин и 31% женщин. Тех, кому удалось бросить курить, больше всего среди мужчин-водителей, женщин-курьеров и юристов. В опросе (есть у SIA.RU) сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 5000 представителей различных профессий из всех округов страны.

Среди мужчин больше всего курильщиков — среди курьеров (45%), администраторов (41%), квалифицированных рабочих (39%), кладовщиков (38%) и операторов call-центров (34%).

Среди женщин чаще всего курят опять же курьеры (31%), официантки (24%), PR-менеджеры (23%), маркетологи (22%), кладовщицы и менеджеры по закупкам (по 21%).

Проявить силу воли и бросить курить бывает непросто, и тех, кому это удалось, больше всего среди мужчин-водителей (51%), менеджеров по продажам (45%), системных администраторов (44%), медбратьев (43%) и HR-менеджеров (41%).

Среди женщин об успешном преодолении пагубной привычки чаще всего сообщают курьеры (36%), офис-менеджеры (34%), водители (33%) и продавцы (30%).

Не курящих ни в прошлом, ни сейчас мужчин больше всего среди программистов (76%), учителей, главных бухгалтеров (по 66%), менеджеров по логистике (62%), диспетчеров (58%) и аналитиков (56%). Те, кто никогда не курил и не курит, чаще всего встречаются среди женщин-учителей (83%), воспитателей, врачей и фармацевтов (по 80%), секретарей (77%) и дизайнеров (73%).