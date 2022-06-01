Вокруг света за восемь лет. Как далеко можно зайти, если идти за своей мечтой?

Восемь лет назад новосибирцы Андрей и Марина Клочковы очень круто изменили свою судьбу: с двумя дочерьми Настей и Ладой, которым на тот момент было 12 лет и 2 года, они стартанули в абсолютно новую для себя историю морских «бродяг» на парусной яхте «Lady Mary», отказавшись от успешного бизнеса и привычного «сухопутного» образа жизни. Кому-то такой поступок может показаться шагом в пропасть, у кого-то он вызывает недоумение, а у кого-то – уважение и желание так же бросить всё и уйти в моря. Сами Клочковы называют это «жизнью по мечте». За их плечами – два кругосветных путешествия, множество необычных и уникальных мест, о существовании которых многие из нас даже не знают. В мае, завершив вторую кругосветку, они стали на якорь во Владивостоке и по дороге домой, в Новосибирск, остановились в Иркутске – специально, чтобы встретиться с любителями яхтенного отдыха и всех видов путешествий, среди которых есть и их поклонники, которые следят за приключениями семьи в блоге Travely-Family.

Семья яхтсменов-кругосветчиков Клочковых в Иркутске. фото А. Фёдорова

Послушать о морях, странах, яхтах, приключениях в Галерее Революции собралось очень много людей (идеологи мероприятия – компания META_Estate – всё здорово организовали). И герои вечера не разочаровали. Они оказались абсолютно открытыми людьми, прекрасными рассказчиками с хорошим чувством юмора, для которых не было неудобных тем. На все вопросы и взрослые Клочковы, и их дочери – Настя и Лада отвечали честно и откровенно, без жеманства или чувства превосходства, что они смогли сделать то, о чём многие даже боятся мечтать.

На встрече с путешественниками в Галерее Революция. фото А. Фёдорова

Пересказывать в подробностях, где за восемь лет побывали Клочковы, наверное, не имеет никакого смысла – информации хватит на полноценный географический справочник, а наша статья ограничена жёсткими рамками газетной полосы. Тем не менее, отметим, что среди самых необычных мест планеты, куда путешественников заводили морские дороги, есть не только мыс Горн – так называемый морской Эверест, но и, например, Полюс океанской недоступности – математически рассчитанная точка в Тихом океане, самая равно удалённая от любой суши мира. В эту точку сбрасывают космический мусор, и встретить там людей считается совершенно нереальным, а Клочковы встречали там 2019 год.

Ещё один примечательный факт, что маршрут второй кругосветной экспедиции новосибирских яхтсменов вошёл в книгу рекордов России, так как частично пролегал по южным широтам, которые считаются совершенно неподходящими для круизного семейного плавания, тем более под парусом: из-за постоянных ветров и штормов профессиональные мореплаватели называют их «ревущими сороковыми, неистовыми пятидесятыми, воющими шестидесятыми». Кроме этого, Клочковы – единственная в мире семья, достигшая Антарктиды на парусной яхте.

Фото из архива семьи Клочковых

В бэкграунде наших путешественников есть встреча с аномальной «волной-убийцей», сильнейшее токсическое отравление рыбой (морским попугаем), о котором даже слушать было больно, переход по Индийскому океану только под парусами – из-за поломки двигателя, 85-дневный изолированный океанский переход от Тасмании до острова Таити и другой не менее «экзотический» и уникальный опыт морской жизни.

Может быть поэтому, один из самых популярных вопросов, который задают путешественникам на встречах, не страшно ли им в океане? Как рассказала нашему изданию Настя Клочкова, в топе часто задаваемых, также вопросы о том, с чего всё началось, откуда деньги и много ли надо на жизнь под парусами, а также о том, как училась она и учится сейчас её младшая сестра Лада. Ответы на эти, и многие другие вопросы от иркутян вы найдёте в нашем своеобразном дайджесте.

У Антарктического континента. 2019 год. Фото из архива семьи Клочковых

С чего всё началось: «Путь к яхтингу – цепь случайностей, которые неслучайны»

Отвечая на вопрос, с чего всё началось, Клочковы говорят, что никто из них раньше не занимался парусным спортом. Интерес к этому виду отдыха пришёл уже после 30 лет. Андрей и Марина путешествовали по Таиланду и на одном из островов на пальме увидели объявление о том, что в экипаж парусной яхты возьмут 2-4 человека для похода на Филиппины. И такая простая возможность стать яхтсменами очень их впечатлила.

– Мы даже не подозревали, что так можно. Посмеялись, что лет через 20-30, на пенсии, купим яхту. В итоге через 5 лет переехали жить на свою лодку, – рассказал Андрей. За это время он получил в Черногории шкиперскую лицензию, которую называет «входным билетом в мир яхтинга», познакомился с судовладельцами, участвовал в гонках, перегонял лодки и «получил очень концентрированный по интенсивности и наполненности опыт, который потом позволил принимать уверенные решения на своей яхте».

Фото из архива семьи Клочковых

В 2013 году у Клочковых появилась «Lady Mary»: сорокафутовая, 12-метровая яхта, по стоимости равная двухкомнатной квартире в Новосибирске. По сути, вместо одной квартиры они приобрели и дом, и транспорт. «Апартаменты небольшие, но у нас очень большой бассейн. И весь мир в придачу», – прокомментировал Андрей, он же – капитан «Lady Mary».

Что оставили на берегу: «Большую часть бизнеса просто раздал»

Самым большим достижением в своей бизнес-карьере Андрей называет то, что в 34 года «вышел на пенсию»: вместо того, чтобы переезжать из Новосибирска в Москву и открывать там офис, к чему были все предпосылки и даже составлен бизнес-план, семья переехала жить в Горный Алтай – в деревню с населением 2,5 тысячи человек.

На встрече с путешественниками в Галерее Революция. фото А. Фёдорова

– Мы просто взяли и остановились, поняли, что не можем больше заниматься тем, чем занимались, и большую часть бизнеса я раздал людям, с которыми его организовывал, – рассказал Андрей. Но самой главной причиной ухода из активного бизнеса и переезда в деревню он называет тяжёлую форму бронхиальной астмы у старшей дочери Насти.

Андрей также честно признался в том, что они с Мариной к тому моменту были на гране развода, и изменения географические изменили отношения в семье: «Мы стали больше давать любви и тепла ребёнку и дочка пошла на поправку. Но этого всё равно оказалось мало для её здоровья, мы начали зимой выезжать на море – так случился Таиланд и объявление на пальме».

О воплощённой мечте: «История о том, как фантастическая история стала реальностью»

Если вернуться к вопросу, с чего всё началось, то справедливо будет заметить, что у Марины интерес к парусам, морским путешествиям и приключениям случился намного раньше, чем «тайский знак». В детстве она очень вдохновилась книгой «Дети капитана Гранта» и обрела мечту – побывать в тех местах, о которых писал в своём романе Жюль Верн. И потом просто шла к воплощению своей мечты.

У мыса Горн. Фото из архива семьи Клочковых

– Знаете, это было потрясающее чувство, буквально до слёз, когда мы в Тихом океане, на 37-й параллели, там, где происходили события, описанные Жюлем Верном, на парусной яхте смотрели фильм про поиски капитана Гранта. Это была история про то, как фантастическая история стала реальностью, – не скрывая чувств рассказывала Марина. – И теперь я всем говорю: не бойтесь «жить по мечте», идите к своей мечте, не предавайте её.

По словам Андрея, была у похода в середину Тихого океана ещё одна цель, можно сказать, научно-практическая: проверить, существует ли в действительности на 37-й параллели риф Мария Тереза, где, согласно книге, нашли капитана Гранта. Дело в том, что этот риф обозначался на реальных морских картах как существующий, хотя в интернете была информация, что его, возможно, и нет. Клочковы поставили перед собой задачу либо подтвердить факт существования острова, либо совершить «великое» географическое закрытие. В итоге, Марию Терезу, а попутно и ещё несколько рифов на той же параллели, они не нашли, о чём и сделали доклад для Русского географического общества.

О сомнениях и разочарованиях: «Второго шанса могло не быть»

На вопрос нашего издания, не возникало ли в какой-то момент желание всё бросить и вернуться к привычной жизни, Андрей, не раздумывая, ответил – нет. Объяснил это тем, что «были поставлены достаточно амбициозные цели, как в общемировом плане, так и для каждого персонально: сначала пройти кругосветку по тропикам и осуществить мечту из детства, а потом, когда замахнулись на более сложные маршруты, делом чести было закончить начатое».

На встрече с путешественниками в Галерее Революция. фото А. Фёдорова

Тем не менее, на начальном этапе сомнения были. Андрей рассказал, что для него самым сложным испытанием в первом круизном сезоне – в штормовом Средиземном море – стала… морская болезнь жены.

– Я была на грани, чтобы отказаться от всего, – призналась нам Марина. – Я поняла, что не справляюсь со своей мечтой, и от этого в глубине души было очень стыдно перед самой собой. Потому что ты 30 лет мечтал о том, какой ты смельчак, паруса тягаешь-ставишь, идёшь солнцу и ветру навстречу, а по факту морская болезнь так накрыла, что лежишь трупом, и единственное, о чём мечтаешь, всё это выключить. Но, если бы я тогда сказала «нет», то гнобила бы себя всю жизнь, потому что второго шанса могло не быть. Хотя решение продолжить для меня было трудным моральным выбором. Но потом мы вышли в море на пять дней, а не на три, как обычно, и я поняла, что чем дольше нахожусь в море, тем легче мне становится. И это спасло нашу экспедицию.

О деньгах: «В океане вообще не нужна тысяча долларов»

Финансовый вопрос, по мнению Клочковых, конечно, важен, но жить на яхте можно достаточно скромно. Как сказал Андрей, в океане вообще не нужна тысяча долларов, в ответ на вопрос, хватит ли этой суммы на жизнь в океане.

– 500 долларов на человека в месяц, плюс 500 долларов на яхту – в среднегодовом выражении это тот минимум, который необходим, – дал он более точную «калькуляцию». – Хватает на хорошие продукты, стоянку, но не в дорогих маринах, конечно, а чаще на якоре, на ремонт каких-то мелких поломок, запчасти. При этом, если у капитана яхты руки растут оттуда, откуда нужно, то лодка обходится достаточно дёшево, потому что не надо кого-то нанимать для ремонтных работ и за это платить.

Капитан яхты Lady Mary Андрей Клочков. Фото из архива семьи Клочковых

– Когда отправляешься в долгое плавание, особенно с детьми, обязательно должен быть стабильный удалённый доход, – уточнила Марина. – Одно дело, когда ты путешествуешь один: можно остановится где-то, поволонтёрить, на ферме поработать, получить немного денег и сделать следующий бросок. Но с детьми так жить нельзя: каждый день думать о том, чем кормить ребёнка, это не то, что нужно для путешествия.

Базовый доход Клочковых, по их словам, составляет скромная коммерческая недвижимость в Новосибирске, оставшаяся от бизнеса, плюс дом в Горном Алтае, который в сезон сдаётся туристам. Кроме этого, они ведут блог, но жить на доходы, которые он приносит, пока не получается: нет достаточного количества подписчиков и рекламы. «Мы, конечно, хотим его раскрутить, но это очень большой труд – делать хороший контент», – пояснила Марина, которая ещё пишет статьи в различные журналы.

О риске: «У нас достаточно консервативная политика, связанная с безопасностью»

В разговоре Андрей особо подчеркнул, что у них достаточно консервативная политика, связанная с безопасностью, и то, что они сменили жизнь на земле на жизнь в море вместе с детьми, не представляло никакого риска.

Настя (слева) и Лада Клочковы. Фото из архива семьи Клочковых

– То, что с берега кажется риском, у нас – просчитанные варианты, как действовать в той или иной ситуации. На мой взгляд, иногда больше риска отправить ребёнка одного в школу, потому что по дороге может ехать пьяный водитель. А в море мы сами контролируем ситуацию, сами готовим лодку и уверены в ней. У нас есть опыт, как выживать в штиль и в шторм, в мороз и т.д. Есть необходимый запас продовольствия, лекарств, запчастей, инструментов, есть два канала спутниковой связи и мы можем в любое время получить консультации по погоде и у врачей. Так что риск сведён до минимума, – уверен капитан.

Юнга Лада. Фото из архива семьи Клочковых

А на вопрос, как контролировать стихию, пояснил, что научился гармонично с ней взаимодействовать:

– Что такое для меня парус? Это достижение гармонии, когда через себя я соединяю две стихии – ветер и воду, при этом паруса и лодка настраиваются таким образом, чтобы двигаться без участия человека. На парусной лодке – самое главное – не рулить. Надо привести её в такой баланс, чтобы она рулилась сама, и просто не мешать ей.

– Кроме этого, сейчас очень чёткие прогнозы погоды, чего не было ещё десятилетие назад, – добавила Марина. – И что будет с погодой, в принципе, понятно за пять дней, а за три дня это уже точная информация, и есть время, чтобы обойти шторм или наоборот – «поймать его за хвост». Есть шторма, которые не представляют опасность для такой лодки, как наша. Да и мы всё делаем с запасом – например, на ночь, даже если ветер ровный, всё равно уменьшаем парусность. Пусть вместо пяти миль в час мы будем идти три мили, но зато у нас не случится аврала, если налетит порыв.

О страхе: «Ты просто сосредоточено делаешь свою работу»

С вопросом о риске тесно переплетается вопрос о страхе, но как пояснила Настя, страх – это реакция на неизвестность, когда не знаешь, что будет. «А когда ты знаешь, что делать, например, в шторм, когда ты уверен в себе, в команде, в капитане, который может всё, то страха, что мы все сейчас умрём, нет», – объяснила она.

Настя Клочкова. Фото из архива семьи Клочковых

– Я была подвержена страху первые два года, когда вся наша жизнь перевернулась с ног на голову, – призналась Марина. – Причём, когда ты – мама, приходят такие страхи, которых даже не ожидаешь. И все они какие-то нерациональные, то есть, это не боязнь чего-то конкретного, а например, страх за здоровье, который вообще напрямую с яхтингом не связан. Однако тревога есть всегда, но это не страх и не паника: когда штормуешь несколько дней, и ничего другого не происходит, ты к этому привыкаешь и просто сосредоточено делаешь свою работу.

Куда дальше: «Путешествовать будем, но уже не в семейном формате»

Как рассказали яхтсмены, у них уже есть желание передавать свой опыт людям, которые интересуются как яхтингом, так и путешествиями. Полтора-два года они планируют оставаться в России и за это время сформировать план новой экспедиции.

Фото из архива семьи Клочковых

– Путешествовать будем однозначно, потому что жизнь в рамках одного города или даже страны для нас уже неинтересна. Но так как Настя начинает заниматься своей капитанской карьерой, то путешествия, скорее всего, будут не в семейном формате, а с привлечением в наши проекты сторонних участников,. И конечно, наши планы будут зависеть от ситуации в мире, – прокомментировал Андрей.

Наталия Горбань

О семье

Марина: Пока вы боритесь, кто главный в семье, это не семья, а гонка вооружений. Главный в семье – мужчина.

Андрей: Очень важно, чтобы у жены и мужа была общая цель. И тогда можно закрыть глаза на какие-то недостатки друг друга, не обращать внимания на промахи. Если вы женились по страсти, или по необходимости, это быстро проходит, объединяет надолго и формирует команду именно общая цель. И это не только семьи касается: если есть общая цель, любой коллектив будет устойчив и успешен.

Об образовании

Настя: Лада учится сейчас в географической онлайн школе Андрея Первозванного. А я училась в разных школах, школьный курс закончила, но чтобы получить документ об образовании, мне надо сдать ЕГЭ. Зато у меня есть документ о профессии капитана морской яхты.

О Байкале

Андрей: Байкал – тихий после Тихого океана. Ветра мы особого не видели, но вот эта громада пресной воды для нас совершенно непривычна. Не надо отмывать руки после такой воды, она на вкус приятная, это просто чудо какое-то. Пока мы были только в Листвянке, и очень бы хотелось увидеть больше.

Комментарии иркутских яхтсменов

Александр Крюков

– Я давно слежу за этой семьёй, подписан на их блог в интернете Travely-Family. Но никогда не думал, что с ними можно будет встретиться очно. Это же такие люди – с другой планеты... И то, что они столько лет путешествуют с детьми, это очень сильное решение. Но Клочковых подвигло здоровье дочери, а ради этого можно всё, что угодно, сделать.

Не знаю, смог бы я решиться уйти в плаванье на несколько лет. Мечта такая есть, но будет ли она осуществлена или нет, сказать сложно, на хлеб насущный тоже нужно зарабатывать.. Хотя они тоже не за один шаг на другую планету попали, а в результате последовательных маленьких шагов. Мы с другом тоже от себя не ожидали, что купим лодку в Магадане и пойдём через Охотское море в Тихий океан, на Северные Курилы и Камчатку.

Роман Волков

– У меня самого есть опыт хождения в океане с детьми. И я прекрасно понимаю то, что говорилось о безопасности. Но я всегда ходил с детьми в зоне видимости берега. Это тоже колоссальный опыт, но как бы сильно он меня не вдохновлял, я, наверно, никогда не отважусь реализовать такую мечту. У меня даже нет такой мечты. Я все-таки гораздо приземлённее. Для меня оставить то, что есть, будет сложно, потому, что это тоже в какой-то мере ценно. Клочковы совершенно уникальные люди, их опыт действительно впечатляет. Честь и хвала им.

Дмитрий Кузнецов

– Конечно, такая история вдохновляет. Но при этом у меня не возникает желания повторять то, что сделали другие люди. Они сделали, они молодцы и достойны всяческого уважения и восхищения, но это же не означает, что все должны то же самое повторять. Нет, конечно. Меня такая история вдохновляет «не батониться», а как можно больше путешествовать, и делать так, чтобы для этого было больше возможностей.