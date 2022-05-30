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Нефть $120. Что дальше?

Цены на нефть продолжают расти, движимые сезонным фактором и перспективами эмбарго в отношении российской нефти в ЕС. Фьючерсы на Brent торгуются в районе $120 за баррель, при этом потенциал для дальнейшего роста ограничен. Целью движения может выступить зона $123–124.

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– На выходных чиновники ЕС не смогли договориться по вопросу эмбарго, поэтому интрига по-прежнему сохраняется. Сегодня – завтра пройдет саммит ЕС, в ходе которого соглашение может быть подписано. Вероятно, в ценах уже частично заложен такой сценарий, поэтому в случае неудачи котировки могут скорректироваться, – подчеркивают аналитики БКС.

Дополнительным драйвером для рынка является заседание ОПЕК+. В четверг, 2 июня, страны ОПЕК+ соберутся, чтобы в очередной раз определить квоты на добычу на следующий месяц. Ожидается, что страны альянса продолжат придерживаться согласованного ранее графика и увеличат квоты на 432 тыс. б/с.

– На практике это ничего не решает, поскольку страны с начала года систематически отстают от цели по добычи. С учетом доступных резервных мощностей, в лучшем случае производство вырастет на 150–200 тыс. б/с и не сможет компенсировать сезонный рост спроса, – подчеркивают эксперты БКС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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