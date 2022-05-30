Музей ИНК вошел в число лучших по итогам всероссийского конкурса

Музей Иркутской нефтяной компании (ИНК) стал призером IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей», рассказали SIA.RU в пресс-службе.

Победителей конкурса объявили на торжественной церемонии награждения в Москве. ИНК заняла второе место в двух номинациях: «Корпоративный музей» – «Лучший музейный видеофильм» и «Новая экспозиция». Обладателем Гран-при конкурса стал музей истории денег АО «Гознак» (г. Санкт-Петербург). Всего участие приняли 62 музея из 41 города с 126 проектами.

Музей ИНК оснащен современным мультимедийным оборудованием: 15 проекторами, системами с оптическим распознаванием, сенсорными мониторами, гибкой системой освещения. На одной из стен музея размещен экран обратной проекции, который в режиме ожидания представлен в виде водной глади. Также в музейной экспозиции есть раздел, посвященный поиску и разведке нефти – с начала 20-го века и заканчивая 90-ми годами. Один из блоков музея рассказывает о газохимическом кластере, который компания реализует на севере Иркутской области.

Экскурсии доступны для группового посещения от 20 человек. Предварительная запись – по телефону +7 (3952) 211-352, доб. 2420 или эл.почте chern@Irkutskoil.ru ; akishina_ea@irkutskoil.ru.