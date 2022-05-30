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Россия все ближе к дефолту?

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Россия все ближе к дефолту, рассказывает эксперт БКС Максим Шеин в своем еженедельном ">новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей». Деньги есть, и Россия даже не против с ними расстаться, но в США запретили России обслуживать внешний долг.  По мнению эксперта, это связано с желанием забрать золотовалютные резервы.

– Мне кажется, что Америка всеми правдами и неправдами пытаются создать так называемый legal excuse (легальное оправдание – ред.) для того, чтобы подобраться к нашим золотовалютным резервам и часть из них себе забрать под каким-то предлогом, – подчеркивает эксперт  БКС.

Напомним, что около половины золотовалютных резервов Центробанка ($300 млрд) оказалось заморожено из-за санкций, введенных Западом в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров назвал арест российских активов  «воровством».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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