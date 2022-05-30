Сейчас главное – стабилизировать валютный рынок – эксперты

Отметка 56 руб./$ стала своеобразной точкой кипения, когда негативные последствия укрепления нашей валюты стали слишком явными, рассказывает в своем еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин. Он считает, что сейчас главная задача регулятора привести валютный рынок в равновесие, желательно ближе к 70 рублям за доллар.

– Это понятный всем уровень, привычный уровень, под который бизнес и потребители давно подстроились. Стабилизация курса сейчас важна, так как скачки котировок не позволяют бизнесу нормально планировать свою деятельность, и им приходится закладываться на огромные валютные риски, а это сейчас враг развития, – подчеркивает эксперт.

Волна укрепления рубля завершилась в четверг, 26 мая. Когда достигнув дна в районе 56 рублей, доллар развернулся и устремился резко вверх. За два дня курс доллар вырос на 16%. В понедельник, 30 мая, доллар торгуется на Мосбирже на уровне выше 65 руб./$.