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Сейчас главное – стабилизировать валютный рынок – эксперты

Отметка 56 руб./$ стала своеобразной точкой кипения, когда негативные последствия укрепления нашей валюты стали слишком явными,  рассказывает в своем еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин. Он считает, что сейчас главная задача регулятора привести валютный рынок в равновесие, желательно ближе к 70 рублям за доллар.

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– Это понятный всем уровень, привычный уровень, под который бизнес и потребители давно подстроились. Стабилизация курса сейчас важна, так как скачки котировок не позволяют бизнесу нормально планировать свою деятельность, и им приходится закладываться на огромные валютные риски, а это сейчас враг развития, – подчеркивает эксперт.

Волна укрепления рубля завершилась в четверг, 26 мая. Когда  достигнув дна в районе 56 рублей, доллар развернулся и устремился резко вверх.  За два дня курс доллар вырос на 16%. В понедельник, 30 мая, доллар торгуется на Мосбирже на уровне  выше 65 руб./$.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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