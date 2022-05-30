Где потолок у доллара?

Российский рубль в пятницу исполнил инерционное движение: в моменте доллар достигал 67,5 руб., а евро – 71,7 руб. От своих многолетних минимумов за последние три торговые сессии евро смог отскочить на 25%, доллар – на 21%. Что дальше?

– Экстремальная волатильность вызвана накопленной перепроданностью иностранных валют после обвального падения с пика марта на 55%, – подчеркивают эксперты БКС. – А область разворота была отмечена достаточно точно. Фундаментальными факторами послабления выступили упавшая ставка ЦБ и смягчение норматива продажи экспортной выручки сырьевиков.

По мнению экспертов, в качестве ориентира восстановления инвалют можно рассматривать область 70 за доллар и под 75 в евро. Спекулятивно настроенные игроки, что решат зафиксировать грандиозную прибыль, могут приступить к фиксации и чуть ранее.

– Так, например, в долларе техническим сопротивлением может выступить и планка на минимумах октября прошлого года, немногим выше 69 руб. Тем не менее в июне ожидается очередной съезд ЦБ, где регулятор, скорее всего, опять понизит ставку, а это уже фактор за инвалюты, – резюмируют эксперты.