Новости

Военный Дмитрий Лебедев из Бодайбо погиб во время выполнения спецоперации на Украине

Фото: администрация Бодайбо и района

С ним простились 27 мая, сообщили в администрации Бодайбо и района.

Выполняя боевую задачу, группа Дмитрия попала в засаду диверсионно-разведывательной группы. В ходе ожесточенного столкновения российские солдаты были обстреляны из всех видов оружия. Гвардии сержант Лебедев получил ранение несовместимое с жизнью.

Указом президента гвардии сержант Лебедев Дмитрий Валерьевич, командир отделения – топогеодезистом отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 5 отдельной гвардейской танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа награжден Орденом мужества. Приказ и орден передадут родителям Дмитрия военным комиссаром.

Читайте также:

Верхний возрастной предел для службы по контракту отменили в России
25 мая 2022
Владимир Панин из Усолья-Сибирского погиб во время спецоперации на Украине
18 мая 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Где потолок у доллара?
Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития
55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании