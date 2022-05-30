Военный Дмитрий Лебедев из Бодайбо погиб во время выполнения спецоперации на Украине

С ним простились 27 мая, сообщили в администрации Бодайбо и района.

Выполняя боевую задачу, группа Дмитрия попала в засаду диверсионно-разведывательной группы. В ходе ожесточенного столкновения российские солдаты были обстреляны из всех видов оружия. Гвардии сержант Лебедев получил ранение несовместимое с жизнью.

Указом президента гвардии сержант Лебедев Дмитрий Валерьевич, командир отделения – топогеодезистом отделения управления гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 5 отдельной гвардейской танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа награжден Орденом мужества. Приказ и орден передадут родителям Дмитрия военным комиссаром.