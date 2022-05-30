Объявлен тендер на строительство школы в Тайшете

Подрядчика ищут уже четвертый раз, сообщает RosTender.info.

Согласно проектной документации, планируется возвести школу на 80 мест и детский сад на 40 мест, въезд предусмотрен со стороны улицы Бирюсинской. По периметру комплекса будет высажена живая изгородь из кустарников. На территории школы разместят беговые дорожки, площадки для спортивных игр, для детского сада устроят игровые площадки с теневыми навесами.

Власти Тайшетского района определят подрядчика по итогам электронного аукциона, прием заявок на участие открыт до восьмого июня. Начальная цена контракта – 467 млн рублей.