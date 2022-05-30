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Доллар снова ниже 64

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Российский рубль в понедельник вновь укрепляется. Курс откатился от достигнутого в пятницу уровня 67 до 63,25, евро опустилось к 65,30. По мнению экспертов, принципиально фундаментальные факторы не изменились – объемы экспорта существенно превышают импорт.

– В целом факторы, которые до этого способствовали планомерному подорожанию рубля, по большей части сохранили свое воздействие, – подчеркивают эксперты БКС. – Это снижение спроса на иностранную валюту, вызванное падением импорта, отсутствием покупок в рамках бюджетного правила и регуляторными ограничениями. Предложение остается стабильно высоким со стороны экспортеров.

По мнению экспертов, в качестве верхнего ориентира восстановления иностранных валют можно рассматривать область 70 за доллар и 75 за евро.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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