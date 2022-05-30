Иркутская область заняла 14 место в рейтинге благосостояния российских семей

У семей Приангарья с двумя детьми остается, в среднем, 43,5 тыс. рублей.

Согласно рейтингу РИА Новости, приангарье находится на 14 месте по благосостоянию семей (остаток 43,5 тыс. руб.). из своих соседей регион уступает только Красноярскому краю — 13 место (остаток 44,4 тыс. руб.). ниже расположились Новосибирская область (36 место, остаток 28,6 тыс. руб.) и Бурятия (51 место, остаток 23, 6 тыс. руб.).

В лидирующей группе рейтинга по благосостоянию семей оказались представители нефтегазодобывающих регионов и столицы. По итогам 2021 года первую строчку сохранил ЯНАО. На вторую строчку переместилась Москва: в столичных семьях после всех трат остается 81 тысяча. На третьем месте — Санкт-Петербург: здесь у семьи в среднем остается 77,1 тыс. руб.

В двух российских регионах – Кабардино-Балкарии и Чечне – в свободном распоряжении у семей со средним заработком после минимальных расходов остается менее 10 тысяч рублей, и без дополнительных доходов содержать семью с двумя детьми очень сложно.

Кроме того, в замыкающую группу рейтинга вошли: Костромская область (14 тысяч), Северная Осетия (13,9), Калмыкия (13,6 тыс. руб.), Алтайский край (12,9 тыс. руб.), Дагестан (12,9 тыс. руб.), Карачаево-Черкесия (12,2 тыс. руб.), Псковская область (11,4 тыс. руб.), Ингушетия (10,5 тыс. руб.), Ивановская область (10,3 тыс. руб.).