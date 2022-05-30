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Шестерых подозреваемых в похищении человека задержали в Иркутске

Злоумышленники вымогали у потерпевшего 400 тысяч рублей.

По версии следствия, 24 мая в микрорайоне Юбилейный мужчины избили своего 37-летнего знакомого, после чего насильно посадили его в автомобиль и вывезли в лес на Байкальский тракт. Там подозреваемые продолжили избиения, а затем вернулись в Иркутск, где стали требовать у последнего 400 тысяч рублей.

В момент вымогательства подозреваемые в преступлении были задержаны сотрудниками полиции при содействии сотрудников УФСБ и Росгвардии. В ходе осмотра автомобилей у фигурантов уголовного дела следователями СК были изъяты ножи, биты, а также газовый пистолет.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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