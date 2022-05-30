Семь мостов установили в Иркутской области при поддержке «Газпрома»

В Казачинско-Ленском и Киренском районах Иркутской области установлено семь металлических мостов. Ими заменили старые деревянные переходы, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

Работы провело АО «Дорожная служба Иркутской области» при поддержке ООО «Газпром инвест» «Иркутск». С их качеством во время рабочей поездки по северным территориям региона ознакомились министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов, сотрудники Дирекции по строительству и эксплуатации дорог и Дорожной службы.

Введены в эксплуатацию один мост в Казачинско-Ленском районе через реку Окукикта на автодороге Магистральный – Вершина Ханда и четыре моста на автодороге Киренск – Орлово в Киренском районе. Они установлены через реки Чембаловка, Захарьевка, Макаровка и ручей Гремячий. Также на этой дороге установлены мосты через реки Емельяновка, Пилюда, сейчас к ним устраивают подходы.

В этом году в Казачинско-Ленском и Киренском районах продолжены восстановительные работы на автомобильных дорогах Усть-Кут – Уоян, Жигалово – Казачинское, Киренск – Казачинское, Усть-Кут – Киренск, Киренск – Верхнекарелина, Киренск – Орлово, Подъезд к с. Алымовка, Чечуйск-Подволошино. Работы производятся в непрерывном режиме. В настоящее время специалисты выровняли гравийное покрытие на двух участках автодороги Усть-Кут – Уоян с 182 по 193 км и с 223 по 296 км. На отрезке с 182 по 193 километр этой дороги проведут обеспыливание с применением смеси кальция хлорида.