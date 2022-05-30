ВТБ подключился к СБПэй

ВТБ одним из первых среди лидеров банковского рынка обеспечил клиентам возможность оплачивать покупки в торговых точках и интернете с помощью Системы быстрых платежей, используя приложение СБПэй. По данным банка, до конца года им воспользуется до 1,5 млн клиентов ВТБ, сообщили SIA.RU в банке.

Система быстрых платежей отличается от стандартных тем, что не использует данные банковской карты. Платёж происходит напрямую со счета клиента. Совершать покупки через СБП можно в тех торговых точках и интернет-магазинах, которые поддерживают СБП С2В-платежи, сегодня их число превышает 243 тысячи. В приложение СБПэй можно добавить несколько счетов разных банков. Для оплаты покупки клиенту необходимо войти в приложение СБПэй, отсканировать QR-код магазина, проверить сумму и название магазина, а потом провести платеж. Средства поступят на счет торговой точки мгновенно.

Подключить счёт в приложении СБПэй клиенты ВТБ смогут двумя способами. Первый – в мобильном приложении СБПэй, где пользователям устройств на платформе iOS или Android необходимо будет ввести номер банковского счёта и указать номер телефона. Он подойдет клиентам, у которых не установлено банковское приложение. Второй – с использованием ВТБ Онлайн. Для того, чтобы подключиться к СБПэй через ВТБ Онлайн, необходимо в СБПэй выбрать иконку ВТБ и, перейдя в приложение банка, подтвердить привязку счета. Этот способ доступен для пользователей устройств на платформе Android (версия ВТБ Онлайн 16.11 и выше).

«Платежи в торговых точках через СБП с использованием QR-кодов и ссылок становятся все более популярной альтернативой обычным покупкам по карте. За оплату таким образом пользователи получают скидку, потому что у продавцов более низкие, чем при карточном эквайринге, комиссии. В ВТБ приложение доступно более чем для 16 млн пользователей. Нам важно, чтобы они могли выбирать для себя наиболее комфортные способы платежей, поэтому мы обеспечили их новым сервисом. Считаем, что уже к концу этого года на российском рынке он заменит порядка 10% карточных платежей», – отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

ВТБ активно поддерживает развитие Системы быстрых платежей. В начале мая 2022 года банк одним из первых на рынке запустил онлайн-подписки через СБП.