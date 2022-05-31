Обогнать инфляцию. Куда инвестору вложить деньги?

После начала спецоперации, беспрецедентных санкций, обвала рубля и фондового рынка, рекордного повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, ограничений по движению капитала прошло три месяца. Шок позади, сейчас – время более взвешенных решений. Куда вложить деньги? Депозиты, недвижимость, фондовый рынок? Иркутские эксперты поделились своими мнениями на круглом столе, организованном SIA.RU в рамках проекта «Делу – время» 30 мая.

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая. Проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл

В феврале-марте россияне активно «парковали» свободные средства. Кто-то инвестировал в недвижимость, кто-то оформлял вклады под высокие проценты. Одни покупали валюту, другие – подешевевшие акции. Кто-то, наоборот, выходил из ценных бумаг, а кто-то переводил активы из санкционных компаний и банков. Шок прошел, наступило время более взвешенных решений. Что делать, если есть деньги? Куда их вложить? Портал SIA.RU собрал за круглым столом экспертов – представителей фондового рынка, строительной отрасли – чтобы обсудить разные стратегии и инструменты.

Представители компании «БКС Мир инвестиций» Эдуард Семенов и Роман Зеленин считают, что «сегодня у всех инвесторов есть лишь одна цель – обогнать инфляцию». Сделать это в текущих условиях помогут вложения в акции: время облигаций проходит. Эксперты рассказали, кто стал бенефициаром санкционной тематики, какие отрасли привлекательны для вложений и что будет с долларом: пробьет ли он отметку в 50 рублей и какой курс установится к концу года.

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая. Проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл

Вадим Остапенко и Татьяна Панькова, представляющие ИК «Фридом Финанс», также убеждены, что в текущей ситуации «акции дороже денег». Они рассказали, что происходит с американским рынком, какие риски и перспективы открываются для российских инвесторов при покупке ценных бумаг западных эмитентов, стоит ли сегодня приобретать валюту и почему «крепкий рубль экономике не нужен».

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая. Проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл

Частный инвестор Елена Дуберштейн поделилась личным опытом и объяснила, почему в конце февраля приняла решение уйти с фондового рынка «в кэш» и планирует ли вернуться осенью.

О недвижимости – лучшей, по мнению россиян, как следует из опросов ВЦИОМ, инвестиции – рассказала Ирина Бортник из компании «Грандстрой». По ее словам, в марте-апреле наблюдался «бешеный спрос на квартиры», ведь многим иркутянам в условиях турбулентности хотелось не столько приумножить свои средства, сколько сохранить. Нового наплыва покупателей застройщики ждут в июне – когда закончатся трехмесячные вклады, открытые весной.

Ирина Бортник, первый заместитель генерального директора строительной компании "Грандстрой".

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая. Проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл

Притока инвесторов летом ожидают и на фондовом рынке. Впрочем, исследования показывают, что далеко не все россияне готовы так быстро отказаться от консервативной стратегии. Так, по результатам опроса, проведенного банком «Открытие», 33% респондентов намерены оставить в банках открытые по высоким ставкам вклады в любом случае, «поскольку это все равно дает гарантированный доход». В Сибири доля таких вкладчиков еще выше – 42%.

Подробные материалы с круглого стола «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги?» будут опубликованы в ближайшее время на портале SIA.RU, а также в очередном выпуске Газеты Дело в июне. А пока делимся фотоотчетом с мероприятия.