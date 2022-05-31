Количество вакансий с подработкой в Иркутской области выросло почти в два раза

Аналитики hh.ru выяснили (исследование есть у SIA.RU), где жители Иркутской области могут подработать летом.

Самый большой выбор работы в формате гибкой занятости зафиксирован в сфере продаж (29% от всего объема подобных вакансий в регионе), причем 61% предложений – это работа в розничных сетях. Работодателям требуются продавцы-консультанты, продавцы-универсалы, продавцы-кассиры, сотрудники интернет-магазинов, специалисты call-центров, помощники продавцов, менеджеры телефонных продаж и другие.

19% вакансий, подходящих для подработки, – предложения для административного персонала. Активны вакансии для курьеров, администраторов, координаторов, помощников руководителей и др.

Еще 19% вакансий с неполной занятостью предназначены для специалистов в сфере образования. В настоящий момент открыты вакансии для преподавателей английского языка, преподавателей по истории, математике, информатике, русскому языку, педагога дополнительного образования, преподавателя курсов по безопасному дорожному движению и др.

Так же в первой пятёрке по объему вакансий в режиме подработки – сфера маркетинга, рекламы и PR (18%) и транспорт, логистика (7%).

Любопытно, что 63% вакансий для подработки доступны соискателям без опыта работы, как правило, это предложения для специалистов по продажам и административного персонала. Кандидаты с опытом чаще всего требуются в сфере образования.

25% из всех вакансий с частичной занятостью – это удаленная работа. Чаще всего такие предложения адресованы специалистам из сферы образования.