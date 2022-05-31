АТБ объявил о пролонгации вкладов на выгодных условиях

Азиатско-Тихоокеанский банк вводит выгодные условия пролонгации для вкладов «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн».

Данные вклады будут автоматически продлеваться на срок, аналогичный сроку при открытии вклада. При этом проценты будут начисляться по ставке, действующей в банке на момент автоматической пролонгации.

Условие распространяется на все ранее открытые вклады со сроком окончания 1 июня 2022 г. или позже.

По состоянию на 30 мая 2022 г. процентные ставки для рублёвых вкладов составляют 11% годовых, а для вкладов в долларах США - 0,1% годовых.

Минимальная сумма вклада составляет 5 тысяч рублей или 100 долларов США, при этом максимальная сумма не ограничена. «АТБ. Вклад» можно открыть в отделениях, а «АТБ. Вклад Онлайн» в интернет- и мобильном банке.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Узнать больше информации можно на сайте АТБ.

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