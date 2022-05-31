Социальные и ESG проекты Альфа-Банка – лучшие в России

Альфа-Банк получил сразу 4 награды юбилейной десятой программы «Лучшие социальные проекты России» и первой премии «Лучшие ESG проекты России».

В рамках премии «Лучшие социальные проекты России» проект помощи животным «Альфа-Друг» стал лидером в категории «Социальные сервисы», а стипендиальная программа «Альфа-Шанс» — лучшая в категории «Поддержка одарённых детей и молодежи».

Еще 2 проекта Альфа-Банка по устойчивому развитию победили в рамках премии «Лучшие ESG проекты России». Pet-friendly офисы — номер один в категории «Улучшение городской среды», а проект «Экоупаковка и экомерч» — в номинации «Экологические проекты и инициативы».

Альфа-Друг – это бот-помощник в Telegram и горячая линия по поддержке животных в сложных ситуациях. Бот даёт подробные инструкции по самым частым вопросам. Если случай экстренный, Альфа-Друг соединит с экспертом в чате или по телефону 8 (800) 222-84-46 – там подскажут, как действовать, поделятся полезной информацией. А ещё бот поможет найти новых друзей — котов и собак из приютов. Продолжением большого проекта стало открытие pet-friendly отделений, где всегда рады клиентам с питомцами, – благодаря этому Альфа-Банк стал первым в стране pet-friendly банком.

Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. Участвуя в конкурсе, студенты 3-4 курсов рассказывают о своих достижениях и планах. Победители получают от банка по 300 тысяч рублей и возможность стажировки и обучения. Эта программа помогает им стать лучшими в своей области и начать успешную карьеру.

Проект «Экоупаковка и экомерч» внес значительный вклад в защиту окружающей среды. В рамках инициативы в Альфа-Банке запустили конверты для доставки карт из экологически чистых материалов, снизили объём упаковки, сократили текст, а вместо обычных красок использовали экологичные соевые чернила. В итоге сэкономили 29 тонн бумаги. Также в банке собрали ненужные банковские карты и произвели из них ручки и обложки для блокнотов.

Социальные проекты и устойчивое развитие — важные направления стратегии Альфа-Банка. Помощь талантливой молодёжи, забота о животных и экологические инициативы приносят реальную пользу обществу.

Программа и Форум «Лучшие социальные проекты России» — это ежегодное событие, направленное на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития. Социальные проекты уже 10 лет подряд выявляют лучшие практики, поддерживают и вовлекают их авторов в развитие конструктивной гражданской активности в России.

«Лучшие ESG проекты России» — еще одна ежегодная премия, демонстрирующая лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления. Премия — продолжение программы «Лучшие социальные проекты России».