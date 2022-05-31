Объем продаж летних туров сократился на 15-20%

География летнего отдыха из-за геополитического кризиса изменилась как по сравнению с допандемийными временами, так и по сравнению с 2020-2021 году. Тем не менее два лидера остались прежними, сообщает аналитическая служба АТОР.

Глубина бронирования летних туров на лето небольшая. При этом туры по России люди бронируют «вглубь» все же увереннее, чем зарубежные туры.

Так, по данным на 30 мая, на июнь у туроператоров приходится около 60-65% всех бронирований на лето за рубеж, около 25% – на июль, на август – только 10-15%. По курортам Юга России структура несколько иная: июнь – 45% бронирований, июль – 35%, август – около 25%

В целом по рынку, по состоянию на 30 мая, количество проданных турпакетов и размещения в зарубежных странах у туроператоров на 01.06 – 31.08.2022 меньше на 18-20%, чем было год назад, в конце мая 2021 года. Разброс большой: у некоторых игроков спад достигает и 70%, у ряда компаний за счет ставки на премиальный сегмент и новые открытые страны продажи на лето по сравнению с концом мая, наоборот, выросли на 30-100%.

Спад в равной мере касается и России – закрытие аэропортов Крыма и ряда других аэропортов Центра и Юга России негативно влияет на продажи в целом. На 30 мая по сравнению с бронированиями лета на эту же дату в 2021 году потери составляют в среднем по рынку порядка 15-18%. Больше всего просел Крым.

Главный фактор, влияющий на спрос в этом сезоне, как за рубежом, так и в России – доступность прямой авиаперевозки. Наибольший спрос есть там, где больше предложений с такой перевозкой, наибольший спад – по закрытым направлениям.

Этот фактор определяет, в частности, то, что по России, Европе и странам Азии многие туроператоры отмечают серьезный рост доли турпакетов без перелета.

Свыше 85% всех продаж турпакетов и размещения с заездами на лето 2022 года у туроператоров приходятся на две страны – Турцию и Россию. Они, вероятно, по итогам сезона, поделят рынок примерно в равных долях.

Еще раз обратим внимание, что речь здесь идет о продажах туроператоров – а с учетом того, что порядка 75-80% внутреннего турпотока формируют самостоятельные туристы, в России отдохнут в разы больше, чем в Турции.