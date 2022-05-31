Эксперт оценил возможность возвращения Visa и Mastercard в Россию

За возвращение доли рынка им придется побороться – клиенты могут не захотеть пользоваться продуктами этих компаний, поделился мнением с РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.

«Международным платежным системам надо будет сперва проделать некоторые действия, например, разблокировать международный доступ карт. Это действие касается всех карт сразу, его можно провести оперативно, но, тем не менее, это потребует некоторое времени», – отмечает эксперт.

При этом, по его мнению, возможность возвращения долей Visa и Mastercard в России зависит от их рыночной и маркетинговой политики: если они предложат хорошие программы поощрения, то доля может восстановиться. Однако даже если международные игроки активируют свои карты, россияне могут не захотеть ими пользоваться, полагает Достов.