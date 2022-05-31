Газпромбанк снизил ставки по ипотеке

Газпромбанк снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования. Снижение составило 0,1-3,4 п.п. по программам с государственной поддержкой, 2,2-4 п.п. – по стандартным программам.

С 30 мая минимальная ставка по «Льготной ипотеке» составит 8,4% годовых, по «Семейной ипотеке» - 5,4% годовых (для Дальнего Востока – 4,9% годовых), по «Дальневосточной ипотеке» - 1,4% годовых, по «Ипотеке для ИТ-специалистов» - 4,4% годовых, по «Военной ипотеке» - 11,6% годовых.

По стандартным ипотечным программам теперь кредит на вторичное жилье, новостройку и дом можно оформить по ставке от 10,8% годовых. Взять ипотеку в рамках программы реновации можно по ставке от 12,3% годовых, на приобретение гаража или машиноместа - от 14,5% годовых. Рефинансировать действующую ипотеку можно по ставке от 12% годовых.

Минимальный первоначальный взнос по ипотеке в Газпромбанке составляет 10-15% в зависимости от кредитной программы. Для оформления ипотечного кредита по большинству программ доступна подача заявки с авторизацией через сайт Госуслуг или достаточно только паспорта.

Подать заявку на получение ипотечного кредита можно на сайте или в отделении Газпромбанка. Подробности на сайте.