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Газпромбанк профинансирует строительство многофункционального грузового района порта на Сахалине

Газпромбанк, реализующий стратегию создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, и ООО «Многофункциональный грузовой район» заключили кредитный договор и необходимую обеспечительную документацию для выдачи первого транша на строительство в Макаровском городском округе Сахалинской области многофункционального грузового района порта Корсаков (ранее – Поронайск) мощностью 14 млн тонн. Первый транш финансирования составляет 2,25 млрд рублей.

Строительство порта реализуется на принципах государственно-частного партнерства на основании концессионного соглашения между Российской Федерацией в лице Росморречфлота и ООО «Многофункциональный грузовой район». Реализация проекта имеет важное социально-экономическое значение для Сахалина, поддерживается руководством региона. Сумма капитальных затрат по проекту оценивается в размере 36 млрд рублей. 

Порт расположится в относительной близости к шельфовым проектам Сахалинской области, что позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. В рамках проекта планируется создать портовую базу снабжения, а также нефтяной, угольный, газоконденсатный, бункеровочный терминалы и сопутствующую внешнюю инфраструктуру.

«Газпромбанк предоставляет весь комплекс банковских услуг, необходимых для успешной реализации в том числе крупных инфраструктурных проектов. И мы готовы использовать нашу исключительную экспертизу и накопленный опыт для реализации такого стратегически важного проекта в ДФО, как создание современного портового комплекса на Сахалине, который в условиях переориентации логистических цепочек на восток приобретает особенное значение для всей страны», – отметил Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Газпромбанка Павел Бруссер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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