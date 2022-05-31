Дальневосточный банк выступил партнером Дней Предпринимательства-2022 в Красноярске

Дальневосточный банк стал партнером мероприятий, посвященных Дню Предпринимательства - 2022 в Красноярске. Это масштабное деловое событие для собственников бизнеса и топ-менеджеров, руководителей, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть своё дело, проходит в Красноярском крае второй год подряд. Его организатором выступает Центр «Мой бизнес».

26 мая в арт-резиденции «Каменка» состоялось награждение руководителей компаний, которые внесли существенный вклад в развитие предпринимательства в Красноярском крае. Им также были вручены подарки от Дальневосточного банка и сертификаты на бесплатное открытие счета в рублях и подключение к дистанционному банковскому обслуживанию.