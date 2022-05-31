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Дальневосточный банк выступил партнером Дней Предпринимательства-2022 в Красноярске

Дальневосточный банк стал партнером мероприятий, посвященных Дню Предпринимательства - 2022 в Красноярске. Это масштабное деловое событие для собственников бизнеса и топ-менеджеров, руководителей, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть своё дело, проходит в Красноярском крае второй год подряд. Его организатором выступает Центр «Мой бизнес».

26 мая  в арт-резиденции  «Каменка»  состоялось  награждение  руководителей компаний, которые внесли существенный вклад в развитие предпринимательства в Красноярском крае. Им также  были вручены  подарки от Дальневосточного банка и сертификаты  на бесплатное открытие  счета в рублях  и подключение  к дистанционному банковскому обслуживанию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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