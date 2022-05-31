Россельхозбанк назвал перспективные рынки для увеличения экспорта зерновых

Прогнозируемый высокий урожай зерновых в России и темпы прироста населения на Ближнем Востоке и в Африке позволили экспертам Россельхозбанка выделить группу стран, перспективную с точки зрения наращивания экспорта. В эту группу, по мнению Центра отраслевой экспертизы РСХБ, входят Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер.

Зерно уже сейчас составляет основу экспорта российского сельского хозяйства на Ближний Восток. Так, в Египет и Саудовскую Аравию объем поставок пшеницы, ячменя и других культур за 2021 год составил в денежном выражении 2 млрд долларов, отмечают эксперты банка на Всероссийском зерновом форуме-2022.

«Наиболее перспективными рынками следует считать те, где быстрее всего растёт потребность в продовольствии. Это связано как с ростом населения, так и повышением пока что сравнительно низкой покупательной способности. Такие предпосылки складываются на Ближнем Востоке, в ряде африканских стран. По поставкам продовольствия в эти страны возможен рост. А вот «богатые рынки» уже насыщены, значительного увеличения экспорта на них мы не ожидаем. Для российских производителей главные факторы увеличения поставок – высокий урожай и налаженные механизмы поставок на Ближний Восток и в Африку. Сотрудничество РСХБ с компаниями, экспортирующими зерно, способствует укреплению мировой продовольственной безопасности. На внутреннем рынке драйвером рынка пшеницы выступает рост спроса на использование со стороны свиноводства и индейководства», – сказал руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ, Андрей Дальнов.

В России прогнозируется, по предварительным данным, урожай зерна в РФ 2022 году может составить 130 млн тонн, в том числе 87 млн тонн пшеницы. Такой результат станет рекордом по сбору этой зерновой культуры в России. Действующий рекорд был установлен в 2017 году – 86 млн тонн.

Россельхозбанк со своей стороны активно поддерживает зерновую отрасль страны. С 2000 года он направил на выращивание, переработку, хранение и складирование зерна около 1,4 трлн рублей, что составляет 13% от общего объёма выдач корпоративным заёмщикам АПК.

При содействии РСХБ по всей стране введено в эксплуатацию более 170 инвестиционных проектов в зерновой отрасли.