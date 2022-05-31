РУСАЛ ФестивAL #Наука состоялся в Шелехове

Почти 1500 участников посетили научное шоу в ДК «Металлург».

В этой феерии физико-химического шоу главное не упустить момент. В выступлении с жидким азотом и открытым огнём всё происходит за доли секунд. Дворец культуры "Металлург" в Шелехове в этот день превратился в одну большую лабораторию. После двухлетнего перерыва "на карантин" в российские города вернулся "ФестивAL #Наука".

«Я только что сделала полимерного червяка. Всё очень классно. Я раньше такого не видела», – делится впечатлениями участница фестиваля Алиса Машукова.

Организаторы готовились к аншлагу, и он случился. Особенной популярностью пользовались интерактивные площадки-лаборатории. Школьники под присмотром молодых ученых и преподавателей проводили эксперименты и решали инженерные задачи. Например, создавали "червячков" из полимерных материалов, ставили эксперименты с помощью специального оборудования и проводили свои первые химические опыты.

«Сегодня я тут сделал самолётик. Запускал его из арбалета. И сделал червяка. Мне очень тут понравилось», – говорит участник фестиваля Глеб Бобков.

10 лет назад РУСАЛ начал развивать талантливую молодежь и разрабатывать собственные программы. Основатель компании Олег Дерипаска уже тогда говорил, что будущее за точными науками.

Тимур Лайшев, руководитель научного фестиваля:

– Мы хотим разжечь в детях огонь познания. А еще, чтобы они получили приятные эмоции от всего научного приключения.

Спикеры интерактивных площадок - выпускники и аспиранты ведущих московских вузов, а также волонтеры города и шелеховской промплощадки.

Алексей Тенигин, директор по экологии ИркАЗа:

– РУСАЛ ФестивAL #Наука дает возможность детям развиваться, узнать что-то новое, увидеть насколько наука бывает интересна. Это старт для маленьких ученых, а еще шанс выбрать свою будущую профессию.

"ФестивАL #Наука" – часть большого социального благотворительного проекта компании РУСАЛ. В этом году научное шоу посвящено 90-летию алюминиевой отрасли.