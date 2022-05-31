Новости

66 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 293 999.

Антилидер по заболеваемости – Иркутск (+38), второе место за Ангарском (+6), третье за Иркутским районом (+5). Заболеваемость в остальных населенных пунктах Приангарья не превышает трех случаев.

В медучреждениях региона остаются 325 человек, выздоровели – 91, умерли два пациента с коронавирусом.

Напомним, что недавно в Иркутской области отменили масочный режим, тем не менее, прививочная компания в регионе продолжается. Ранее масочный режим отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Первым в Иркутской области ограничительную меру снял мэр Саянска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Где потолок у доллара?
Важно ослаблять рубль – глава Минэкономразвития
55 – это было дно. Эксперты – о новой волне девальвации рубля
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании