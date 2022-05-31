66 человек заболели коронавирусом в Иркутской области за прошедшие сутки

Общее число больных с начала пандемии – 293 999.

Антилидер по заболеваемости – Иркутск (+38), второе место за Ангарском (+6), третье за Иркутским районом (+5). Заболеваемость в остальных населенных пунктах Приангарья не превышает трех случаев.

В медучреждениях региона остаются 325 человек, выздоровели – 91, умерли два пациента с коронавирусом.

Напомним, что недавно в Иркутской области отменили масочный режим, тем не менее, прививочная компания в регионе продолжается. Ранее масочный режим отменили в Москве и Санкт-Петербурге. Первым в Иркутской области ограничительную меру снял мэр Саянска.