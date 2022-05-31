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Датская Orsted отказалась платить за российский газ в рублях

Компания заявила о намерении оплачивать поставки российского газа в евро, сообщает РИА Новости.

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«Газпром экспорт» продолжает требовать оплаты поставок газа в рублях. По контракту у нас нет юридических обязательств делать это, и мы неоднократно сообщали, что не будем этого делать. Крайний срок оплаты — 31 мая, и Orsted продолжит платить в евро», — сообщили в компании.

В связи с этим там не исключили прекращение поставок газа, что, по мнению Orsted, станет нарушением контракта. В корпорации также убеждены, что Россия не сможет напрямую перекрыть поставки голубого топлива в Данию, так как соединяющий их трубопровод проходит через территории других стран.

«Однако это означает, что газ для Дании должен в большей степени закупаться на европейском газовом рынке. Мы ожидаем, что это будет возможно», — заключили в Orsted.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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