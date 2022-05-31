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Президент Южной Осетии приостановил указ о вхождении в состав России

Глава Южной Осетии Гаглоев отметил, что всецело поддерживает инициативу по дальнейшей интеграции, однако поручил провести консультации с Москвой по всему комплексу вопросов, связанных с этим процессом, сообщает РИА Новости.

Гаглоев подчеркнул, что одностороннее решение проблем, затрагивающих законные права и интересы России, недопустимо.

Решение принято на основании статьи 51 Конституции Республики Южная Осетия и части второй статьи 12 конституционного закона Республики Южная Осетия от 27 декабря 2018 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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