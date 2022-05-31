Четырехэтажный деревянный дом планируют построить в Байкальске с использованием современных технологий

Минстрой области создал рабочую группу по развитию деревянного домостроения, которая занимается методическим сопровождением проекта, рассказали SIA.RU в правительстве региона.

ВЭБ.РФ запускает конкурс выбора проектной организации для разработки документации на строительство первого экспериментального многоквартирного четырехэтажного дома по CLT- технологии. Возвести здание под крышу планируют до конца года. А в 2023-м будут проведены отделочные работы и благоустройство территории.

Напомним, что в 2019 году в рамках поручения президента России Владимира Путина концепция развития этой территории была определена как «Байкальск – экогород для жизни и творчества».

В 2021 году вице-премьер Правительства РФ Виктория Абрамченко предложила реализовать в Байкальске пилотный проект по применению современных технологий деревянного домостроения.