Минобрнауки исключил возврат к советской системе образования в вузах

Минобрнауки не будет «ломать через колено» систему образования ради отказа от Болонской системы, заявил РИА Новости замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

По его словам, речь идет о формировании национальной системы, которая учитывала бы и преимущества опыта существования отечественного образования внутри большого международного процесса. Афанасьев добавил, что о возвращении к модели, действовавшей в стране до 1991-го, речи не идет.

«Ничего ломать через колено не будем, как и заставлять переписывать программы, а спланируем переход», — пообещал Афанасьев.

По словам министра, система будет разработана с учетом международных интересов России, интересов абитуриентов и вузов.