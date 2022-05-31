Эксперты назвали главную причину интереса россиян к зарубежной недвижимости

Эксперты компании Skolkovo Realty прокомментировали (документ есть у SIA.RU) увеличение Центральным банком России лимита на перевод валюты в зарубежные банки и причины покупки состоятельными россиянами жилья за пределами страны.

Центробанк официально сообщил, что увеличивает лимит перевода денег с российских счетов резидентов РФ на счета в банках за рубежом до $50 000 в месяц. Переводить деньги разрешено как на собственные счета, так и другому физлицу.

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода. Предполагается, что этот лимит будет действителен до 30 сентября 2022 года.

По мнению генерального директора компании Skolkovo Realty Бориса Борискина, это нововведение ускорит процесс сделок, но принципиально не изменит ситуацию.

«Ограничения в $10 тыс., которые сохранялись до недавнего времени, фактически не ограничивали возможности клиентов из России по приобретению недвижимости в Турции, ОАЭ и Таиланде. Так, ряд банков пропускали платежи по инвойсам на счета застройщиков. Определённые сложности были лишь с операциями на вторичных рынках. Нынешнее увеличение лимита позволит проводить сделки быстрее. У клиентов будет меньше проблем с платежами. Но по сути, ситуация на рынке не меняется, как были банки, которые позволяли приобретать новое жильё за пределами России, так они и остались», – отметил эксперт.

По словам Бориса Борискина, сейчас большинство состоятельных россиян интересует приобретения недвижимости для получения резидентства. Например, высокий спрос на объекты есть в ОАЭ, Турции. В этом плане за последнее время произошли серьёзные изменения, так как раньше главным направлением для таких сделок был Кипр. Сейчас из-за давления Евросоюза получение паспортов за приобретение недвижимости перестало быть актуальным.