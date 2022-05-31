Мораторий на снос нестационарных киосков и павильонов в Иркутске продлен до конца года

Решение касается всех объектов, в отношении которых отсутствуют вступившие в законную силу решения о сносе, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства региона.

По данным службы потребительского рынка и лицензирования региона в Приангарье зарегистрировано 2677 нестационарных торговых объекта, 937 из которых находятся в Иркутске. Большая часть от общего числа киосков реализуют продукты питания и преимущественно находится в шаговой доступности для населения.

Напомним, что 4 мая этого года был принят областной закон «Об отдельных вопросах размещения нестационарных торговых объектов на территории Иркутской области», разработанный по поручению губернатора. Документ урегулировал ряд проблемных вопросов.