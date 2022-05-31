Компания En+ Group провела для студентов Академии IT экскурсии на предприятия Группы

En+ Group организовала экскурсии на предприятия компании для участников образовательного проекта энергохолдинога «Академия IT». В течение месяца свыше 50 студентов, побывали на плотине ГЭС, Ново-Иркутской ТЭЦ и других промышленных площадках Группы.

Посещение крупных предприятий будущими IT-специалистами является важной частью их профессиональной ориентации, изучения сути технологических процессов, понимания масштабов и значимости производственной деятельности.

Чтобы помочь студентам лучше разобраться в специфике работы En+ Group инженеры рассказали гостям историю строительства объектов, их особенности, возможности и потенциал развития, ответили на вопросы обучающихся. Также была отмечена важность следования принципам устойчивого развития в рамках ESG повестки для создания недорогой и чистой энергии, внедрения инновационных решений, содействия развитию городов.

Эти и другие принципы для En+ Group определил ее основатель Олег Дерипаска. Их последовательное воплощение позитивно сказывается на экономике регионов, материальном благополучии работников компании и их семей, дальнейшем развитии «зеленой» энергетики.

Анна Гаврилова, студентка Академии IT: – «Первое, на что я обратила внимание – это искренняя увлеченность сотрудников своим делом. Для них работа на ГЭС или ТЭЦ не просто выполнение обязанностей, а целая жизнь. Было заметно, как все увлечены своим делом и насколько компетентны. А еще на Иркутской ГЭС очень красиво».

Антон Власов, студент Академии IT: – «Теперь понимаю, что такое энергетика и как нужна Иркутская ГЭС для всего региона. Хочется двигаться дальше в этом направлении и обязательно стать сотрудником En+ Group».

Екатерина Митруева, студентка Академии IT: - «После экскурсии моя будущая профессия «айтишника» стала более осязаемой и очевидной. Если была возможность, то посетила бы предприятия Группы еще раз, чтобы лучше разобраться в нюансах производства. Такие экскурсии способствуют расширению кругозора и полезны любому человеку».

Академия IT создана En+ Group в 2021 году. Программа дополнительного образования ведется на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). После ее окончания выпускники гарантированно получат высокооплачиваемую работу в En+ Digital, где будут заниматься развитием информационных технологий на предприятиях холдинга.