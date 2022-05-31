Новый ФОК построят в городе Алзамай

В Иркутской области планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Алзамай. Согласно документации, здание возведут по адресу улица Парковая, участок 1А, сообщает RosTender.info.

– В его составе предусмотрен универсальный игровой зал размером 36 на 18. Администрация муниципального образования выберет подрядчика по итогам тендера, прием заявок завершается 13 июня. Начальная цена контракта – 146 млн рублей, – говорится в сообщении.

Работы начнутся после заключения договора и завершатся в первой половине декабря 2023 года.