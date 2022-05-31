Доллар и евро сравнялись на Мосбирже. Что это значит?

Доллар и евро почти сравнялись на Московской бирже, Доллар стоит 61,8, а евро – 63,4. Эксперты БКС считают это одним из признаков серьезной рыночной дестабилизации.

– У нас доллар и евро стоят почти одинаково, тогда как на мировом рынке евро дороже доллара на 7%, – подчеркивают они. – Вероятно, этот дисбаланс вызван реализацией схемы продажи газа в ЕС за рубли. В то же время нивелировать расхождение могли бы крупные арбитражеры, которые совершают операции по одним и тем же инструментам на разных рынках, пытаясь словить между ними минимальную разницу. Однако сейчас такие сделки у нас затруднены из-за санкций и связанных с ними рисков.

По мнению аналитиков БКС, ранее аналогичные расхождения на российском рынке быстро нивелировались.