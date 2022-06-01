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Wildberries запустил опцию постоплаты для 75% пользователей

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Онлайн-платформа Wildberries сообщает о массовом запуске опции оплаты при получении заказов, которая стала доступа для 75% покупателей в конце мая. У других сервисов такой функции нет.

«Мы стремимся улучшать сервис для наших пользователей,  мотивировать их к ответственным покупкам, и со своей стороны предоставлять им дополнительные опции – в частности, пользоваться возможностями постоплаты, которая широко доступна только у нас и является одним из любимых сервисов у наших покупателей», – рассказали в пресс-службе Wildberries.   

Онлайн-оплата при получении заказа в пункте выдачи осуществляется с банковской карты покупателя. Для этого пользователю необходимо заранее привязать ее в личном кабинете во время формирования заказа.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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