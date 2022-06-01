Газпромбанк и ГК Бамтоннельстрой-Мост выдвинули предложение о модернизации Восточного полигона

Консорциум Газпромбанка, реализующего стратегию инфраструктурного #МЕГАИГРОКА, и ГК Бамтоннельстрой-Мост выдвинул совместную инициативу комплексной реализации под ключ на основе концессии проекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона железных дорог». Реализация проекта призвана увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 280 млн тонн грузов в год к 2035 году.

Модернизация Восточного полигона позволит устранить дефицит пропускной способности и «расшить узкие места» БАМа и Транссиба. Актуальность проекта обусловлена переориентацией российского экспорта и необходимостью формирования нового центра мирового развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Проект придаст импульс развитию Дальнего Востока и Сибири, поспособствует освоению огромных ресурсов и росту экономического потенциала регионов.

Газпромбанк является одним из лидеров в финансировании инфраструктурных проектов на принципах государственно-частного партнерства. С участием Банка уже реализованы или находятся в разной стадии проработки проекты в различных отраслях – это автомобильные и железные дороги, портовая инфраструктура, создание инфраструктуры на месторождениях, проекты транспортной доступности на севере, востоке и юге страны, социальные объекты: кампусы вузов, школы, детские сады и больницы.

Группа компаний Бамтоннельстрой-Мост – крупнейшее в России строительное предприятие с полувековой историей, на счету которого объекты, построенные на 15 из 17 железных дорог России, все 10 тоннелей БАМа, в том числе самый длинный в России и самый сложный по проходке в мире – Северомуйский, а также свыше 2800 сложных инфраструктурных сооружений по всей территории страны.