Новикомбанк предлагает льготное кредитование для проектов цифровой трансформации

Льготный кредит предоставляется на сумму от 5 млн руб. до 5 млрд руб. для финансирования одного проекта, процентная ставка для потребителей IT- продуктов составляет от 1 до 5%, для IT-разработчиков - до 3%.

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, организует финансирование проектов цифровой трансформации в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Об этом рассказала участникам Первого Всероссийского форума «Импортозамещение. Новые возможности» управляющая дополнительным офисом в Челябинске Ирина Кудрякова.

«Новикомбанк применяет уникальный алгоритм взаимодействия с клиентами, который заключается в сопровождении проекта от начальной стадии до закрытия сделки. Банк работает в тесном сотрудничестве с фондами, институтами развития, что помогает осуществлять софинансирование цифровых проектов и добиваться оптимальной стоимости предоставляемого инвестиционного пакета, а также эффективно использует механизмы, предусмотренные постановлением Правительства РФ № 1598», - говорит Ирина Кудрякова.

Заемщиком по кредиту может выступать как потребитель IT-решений, так и их разработчик, а профиль реализуемых потребителями IT-решений проектов - самым разнообразным: от закупки лицензионного прикладного ПО до оснащения автоматизированными системами управления крупных промышленных агрегатов.

Новикомбанк предоставляет возможность оформить льготный кредит на сумму от 5 млн руб. до 5 млрд руб. для финансирования одного проекта. Процентная ставка для потребителей IT- продуктов составляет от 1 до 5%, для IT- разработчиков - до 3%.

Партнерами Банка являются отраслевые лидеры, отвечающие за реализацию проектов цифровизации в промышленности.