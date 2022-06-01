Примсоцбанк запустил «Сельскую ипотеку»

Примсоцбанк предлагает оформить «Сельскую ипотеку». Кредит предоставляется: на приобретение жилого дома на этапе строительства или на приобретение готового жилого дома с земельным участком.

Специалисты банка ожидают, что программа будет стимулировать клиентов покупать и строить жилые дома в сельской местности.



Основные требования к приобретаемой готовой недвижимости:



• дом должен быть расположен на сельских территориях;

• должен быть построен не ранее, чем за 3 года, если приобретается у юридического лица;

• не ранее, чем за 5 лет до даты подписания кредитного договора, если приобретается у физического лица.



В случае если дом покупается на этапе строительства, застройщик должен осуществлять строительство в рамках 214 –ФЗ. Первоначальный взнос – 10%. Сумма кредита от 300 000 рублей до 5 млн. рублей. Срок от 12 до 25 лет. Ставка фиксированная – 2,8%.– Мы ожидаем, что программа будет востребованной у населения – в первую очередь из-за низкой процентной ставки и возможности использовать маткапитал в качестве первоначального взноса. Список территорий, на которых можно оформить «Сельскую ипотеку» формирует правительство РФ, его можно найти в свободном доступе в интернете, – рассказал Илья Ткачук, начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк».Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку вы можете на официальном сайте банка либо по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.