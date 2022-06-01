Добрая подписка Альфа-Банка: как 1 рубль спас 6 жизней

Клиенты Альфа-Банка спасли 6 жизней. В этом им помогла Добрая подписка.

Добрая подписка — это благотворительный сервис для бизнеса, запущенный Альфа-Банком в 2021 году. С каждого платежа компании 1 рубль отправляется в фонд Линия жизни.

На деньги, собранные предпринимателями за 10 месяцев, фонд организовал лечение 6 тяжелобольных детей.

«Многие думают, что стыдно отдавать на благотворительность маленькую сумму. А на практике всё наоборот. Лучше один рубль, но постоянный. Именно регулярные поступления позволяет фондам планировать свою деятельность и знать, что завтра их подопечные не останутся без помощи. Чем больше предпринимателей подключатся к Доброй подписке, тем больше жизней еще удастся спасти», — подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Оформить Добрую подписку можно одной кнопкой в интернет-банке. Отменить ее можно в любой момент.