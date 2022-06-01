Офис Сбера признан лучшим бизнес-пространством страны по версии Best Office Awards 2022

Новая Штаб-Квартира Сбера на Кутузовском, 32 в Москве завоевала гран-при самой престижной российской премии в области дизайна бизнес-пространств и общественных интерьеров. Помимо главного приза офис Сбера признан победителем в номинации «Комфорт и эргономика».

Строительство и реконструкция новой штаб-квартиры: двух высотных башен и входного пространства между ними, которые являются частью нового кампуса Сбера в Москве, завершилось летом 2021 года. Дизайн интерьеров обоих башен разработало швейцарское архитектурное бюро Evolution Design, давний партнёр Сбера. Объём проекта — более чем 40 этажей в каждой башне общей площадью 143 тыс. кв. м.

В основе проекта — отказ от устаревшей кабинетной системы и переход к гибкой системе Agile с многообразием зон для совместной и уединённой работы. Такое пространство ускоряет разработку продукта и даёт возможность компании быть в целом гибче. Открытая, экологичная, инновационная рабочая среда мотивирует творить и развиваться.

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Деловой кластер Сбер Сити площадью 600 тыс. кв. м — крупнейший строительный проект Сбера. Он совместил все направления бизнеса и стал площадкой для внедрения инноваций. Наша главная задача — сделать офис комфортным и безопасным для десятков тысяч сотрудников, которые в нем работают. Потому при создании штаб-квартиры Сбера особое внимание уделялось экологической составляющей. Наша штаб-квартира уже не раз становилась обладателем Best Office Award и это огромная заслуга всей команды, которая работала над проектом».

Вход в башни осуществляется через впечатляющий стеклянный объём атриума параболической формы, связывающий оба высотных здания в один ансамбль. Планировка обеих башен схожа: с 1 по 40 этажи спроектированы офисные пространства для разных направлений бизнеса, на самых верхних этажах находятся коворкинги, залы заседаний, представительские офисы руководства.

Закреплённые за сотрудниками рабочие места и hot desking (незакрепленные рабочие места) размещены вдоль внешнего фасада для максимального доступа дневного света. В дополнение, на каждом этаже созданы различные типы пространств для встреч и совместной творческой работы, телефонные будки и комнаты для спокойной и сосредоточенной работы, а также несколько кофе-поинтов, питьевые системы с «умными» кранами, игровая комната, мини-тренажёрный уголок, также есть велотренажёры, массажные кресла и капсулы для короткого сна, помогающего восстановить силы.

На верхних этажах находятся большие зоны коворкинга с совершенно разными тематиками. SberChill — тихий центр для сосредоточенной и уединённой работы, где запрещены телефонные звонки и видеоконференции. Пространство, залитое дневным светом, словно джунгли — с висячими садами из живых растений, потолками из мха и стеной с водопадом.

Второй коворкинг — задуман как оживлённый центр для мозговых штурмов и место для встреч и общения с коллегами. Здесь есть винтажный автобус, преобразованный в рабочую зону, большой комфортный диван и футбольные столы — все это на фоне 10-метровой стены с граффити, созданной группой российских художников.

Спорт и здоровье являются неотъемлемой частью корпоративной культуры Сбера, поэтому архитекторы спроектировали на 40-м этаже тренажерный зал с самым современным фитнес-оборудованием.

Премия Best Office Award присуждается ежегодно. Её авторитетное жюри состоит из 40 экспертов: известных архитекторов, крупных консультантов офисной недвижимости, девелоперов, административных директоров, проджект-менеджеров.